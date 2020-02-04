السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على متحرش بامرأة في محافظة وادي الدواسر// للصحف //



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدّي شخص ملثم على امرأه بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر والتحرش بها، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من كشف هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر) وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

// للصحف // // انتهى //

19:12ت م

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