السعودية اليوم / بدء تقليم العنب بمركز بني سعد السياحي



الطائف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

اطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الحملة الإرشادية الزراعية للتوعية والإرشاد لتقليم شجرة العنب تحت شعار " اخدمها 2" وذلك بمحافظة الطائف .

وتفقد المرشدين الزراعيين بالوزارة عددا من المزارع في مركز بني سعد السياحي بمحافظة الطائف إذ التقى المزارعين وقدموا لهم شرحاً عن أهمية التقليم للعنب ومواعيده وطرقه، مؤكدين أهمية إزالة الفروع والاغصان التالفة والميتة والتخلص من الفروع الضعيفة وذلك بهدف سرعة نموها وتقويتها وتجديدها وتحسين المظهر الجمالي للشجرة.

كما قدم المرشدين الزراعيين العديد من النصائح والإرشادات والحلول فيما يخص زراعة شجرة العنب للمحافظة عليها من بعض الأمراض الفطرية والإصابات الحشرية.

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19:09ت م

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