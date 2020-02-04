السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يلتقي السفير البريطاني



بيروت 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

استقبل وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم، سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع المالية في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما استمرار الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية للبنان والمشاريع التي تنفذها فيه.

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19:07ت م

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