السعودية اليوم / المشرف على الإعلام والاتصال بجامعة القصيم : مهارات التعامل مع الإعلام أصبحت ضرورة للجميع وليس للإعلاميين فقط



بريدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم فهد بن نومه، أن مهارات التعامل مع الإعلام أصبحت ضرورة للجميع في جميع التخصصات وليس حكرًا على الإعلاميين فقط، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس يتعرضون للتعامل مع بعض جوانب العمل الإعلامي سواء كمتلقين أو كمرسلين لرسائل ترتبط بطبيعة تخصصاتهم.

وتحدث ابن نومه، خلال المحاضرة التي أقامها مركز تنمية القيادات والقدرات أمس, تحت عنوان "سياسات الجامعة الإعلامية والتعامل الأمثل مع وسائل الإعلام"، عن سياسات النشر الإلكتروني لمنصة الجامعة، كونها هي المنصة التي تجمع الحسابات كافة التي تمثل الجامعـة على مواقع التواصل الاجتماعـي، مشيرًا إلى أنها منصة رسمية تعمل تحت إشراف وتنظيم الإدارة العامة للإعلام والاتصال وفق ضوابط وسياسـات محددة للنشر يجـب الالتزام بها من قبــل جميع الجهات ومن قبل العاملين على هـذه الحسابات.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد، الذي يقام على مدى خمسة أيام في مقر المركز بالمدينة الجامعية، حيث حضرها 60 عضو هيئة تدريس من الجنسين، بهدف تزويدهم بأهم البرامج التي تساعدهم على تخطيط وتصميم المواقف التعليمية المختلفة خلال أداء مهام وظائفهم، حيث تمت مناقشة سبل تزويد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالمهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام على اختلافها.

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18:59ت م

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