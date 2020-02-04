السعودية اليوم / تعليم الطائف يفعل الخطة التنفيذية بمشروع تعداد السعودية 2020



الطائف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

شرعت إدارة تعليم الطائف في تنفيذ الخطة التنفيذية للتوعية بمشروع تعداد

وأشارت الإدارة في بيان لها إلى أنها فعلت دور المنسق الإعلامي في الإدارات التعليمية وسفير تعداد السعودية 2020 في المدارس، بهدف مساعدته للقيام بالمهام المنوطة به في عملية التعريف بهذا المشروع الوطني واستثمار المنافذ الإعلامية لايصال الرسالة التعريفية بمشروع التعداد لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

// انتهى //

17:37ت م

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الطائف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسشرعت إدارة تعليم الطائف في تنفيذ الخطة التنفيذية للتوعية بمشروع تعداد السعودية 2020 ،بمدارس المحافظات الشرفية لمنطقة مكة المكرمة الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع وزارة التعليم لإيصال رسائل توعوية عن التعداد للفئات المستهدفة بالإدارات التعليمية والمدارس التعليم للبنين والبنات وأولياء أمورهم.وأشارت الإدارة في بيان لها إلى أنها فعلت دور المنسق الإعلامي في الإدارات التعليمية وسفير تعداد السعودية 2020 في المدارس، بهدف مساعدته للقيام بالمهام المنوطة به في عملية التعريف بهذا المشروع الوطني واستثمار المنافذ الإعلامية لايصال الرسالة التعريفية بمشروع التعداد لتحقيق الأهداف المرجوة منه.// انتهى //17:37ت م0255

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