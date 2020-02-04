السعودية اليوم / الهيئة العامة للصناعات العسكرية تدعو الشركات الإسراع في إصدار التراخيص المناسبة



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، داعية الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على موقع الإلكتروني licensing.gami.gov.sa

وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة حصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.

وأكدت الهيئة أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في "اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة" وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية

// انتهى //

17:27ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، داعية الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على موقع الإلكتروني licensing.gami.gov.saوشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة حصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.وأكدت الهيئة أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في "اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة" وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، إذ تقوم الهيئة بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.// انتهى //17:27ت م0252

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