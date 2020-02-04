السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتسلم التقرير الإحصائي من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة



حائل 10 جمادى الآخر 1441 هـ الموافق 4 فبراير 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم التقرير الإحصائي للعام 1440- 2019م قدمه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم بن مسعد النفيعي خلال استقبال سموه له.

كما قدم العميد النفيعي لسمو نائب أمير منطقة حائل نسخة من رسالة الماجستير التي حصل عليها من جامعة حائل في إدارة هندسة الجودة.

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17:08ت م

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