السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزية 16 مركزاً اسعافياً نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة



الباحة 10 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 04 فبراير 2020م واس

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة الشئون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الحالة الجوية وكثافة الضباب التي تمر بها المنطقة اليوم الثلاثاء ، مشيراً إلى أنه يتم استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين على الرقم الاسعافي (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله .

وناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف والقيادة بحذر شديد على الطرق أو الابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية و رفع جاهزية ١٦ مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

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17:07ت م

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