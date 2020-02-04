السعودية | الوزير الجبير يستعرض مع مسؤول ألماني مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:27 مساءً, 4 فبراير 2020 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم ، مدير عام إدارة الشؤون السياسية لكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية فيليب إكرمان.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والوزير مفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.



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