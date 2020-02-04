شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو مطعم الأغنام المريضة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي باليومين الماضيين فيديو تم نسبه لأحد المطاعم بالخبر التي تقوم بذبح أغنام مريضة في أحد المسالخ ، والذي أثار استياء العديد من أفراد المجتمع حول صحته وعدم إتخاذ إجراءات ضد صاحب المطعم .

من جهته أوضح لليوم رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي ان الفيديو قديم جدا من قبل 2017 وتم الرد في حينه حيث قامت البلديه باتخاذ اللازم بشأن ماورد من ملاحظات ، مبينا ان الذبح في المسلخ يتم تحت إشراف بيطري فمن المعروف ان المسلخ يعتبر خط الدفاع الاول لحماية المستهلك من انتقال الامراض ألمشتركة من الحيوان الى الانسان وقبل ذبح الحيوانات يتم ألكشف عليها اذا كانت الحيوانات تظهر عليها علامات مرضية يتم استبعادها من الذبح اما الأمراض الجلدية التي تظهر على بعض الحيوانات بالاخص التي تكون سليمة القوام لا يمنع من ذبحهاوفق لائحة المسلخ وانما يتم الحكم عليها بعد الذبح وعند ظهور علامات مرضية يتم اعدام الذبيحة بالكامل والتخلص من جميع أعضائها اما اذا كانت اللحوم سليمة يتم التصريح باستهلاكها من قبل الطبيب البيطري

وأكد الزايدي انه يوجد حالات يتم فيها الإعدام الكامل للذبيحة وحالات اخرى يتم فيها إعدامات جزئية

علمًا ان البلدية تتابع كافة مراكز بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من مصادرها .