شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متحرش بامرأة في أحد الأسواق بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة منطقة الرياض تقبض على متحرش بامرأة في محافظة وادي الدواسر وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدّي شخص ملثم على امرأه بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر والتحرش بها، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من كشف هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر) وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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