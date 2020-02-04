شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يصدر العدد الأول من مجلته المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أطلق ديوان المظالم اليوم، العدد الأول من مجلته العلمية، بحضور عدد من أصحاب المعالي من القيادات الأكاديمية البارزة في مختلف المؤسسات التعليمية. وبيّن رئيس هيئة تحرير المجلة فضيلة الشيخ عبيد بن عبدالله بن عبيد، أن العدد الجديد جاء لتشجع جهود البحث العلمي والفقهي والقانوني، وتطويره ليساند القضاء، مع إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات، فضلًا عن إثرائها للفكر العلمي والقانوني، من خلال نشر المبادئ والقواعد النظامية والقانونية، والآراء الفقهية، والاجتهادات القضائية المتميزة؛ استشعارًا لأهمية بث الوعي بالحقوق، وضبط القوانين والأنظمة بالشريعة الإسلامية، وإيجاد جيل من الباحثين والدارسين والمتخصصين في فروع القانون وبالأخص القانون الإداري. من جانبه أوضح معالي رئيس ديوان المظالم في كلمة له بهذه المناسبة أن الإصدار الأول لمجلة ديوان المظالم العلمية المُحكّمة يعد من صميم ما تسعى لتحقيقه الخطة الإستراتيجية للديوان؛ لتعزيز ونشر الوعي الحقوقي والقضائي، وتعنى بالدرجة الأولى بالمختصين والمهتمين والباحثين؛ حيث تعد المجلة الأولى في المملكة التي تعنى بهذا الشأن، وهي نتاج أعمال القضاة، والأكاديميين المتخصصين، مبينًا ما تزخر به من بحوث قانونية، وأحكام قضائية ذات تسبيبات متميزة ورصينة ، مبينا بأنه سوف ينشأ للمجلة تطبيق إلكتروني يُسهل الوصول إليها، كما ستتاح عبر البوابة الإلكترونية للديوان. وختم الدكتور اليوسف، كلمته بالشكر الوافر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب - يحفظهما الله- على المتابعة المستمرة لتطوير مرفق القضاء الإداري للوصول إلى ريادة قضائية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن مجلة الديوان تعد مجلة علمية نصف سنوية محكمة، ويشرف عليها نخبة من أبرز القيادات الأكاديمية في المؤسسات التعليمية والجامعات. إذ حملت في عددها الأول عدة موضوعات، فمن الأبحاث المنشورة فيها على سبيل المثال: أنواع القرارات الإدارية ومعيار التفرقة بينها وأثره، وبحث بعنوان فترة التجربة للموظف العام (دراسة تحليلية في ضوء أحكام ديوان المظالم)، وآخر بعنوان السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إعمال المقاصد الشرعية في تسبيب الحكم الإداري.

كما تضمنت المجلة بابًا للأحكام القضائية نُشر فيه عدد من الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، والقضاء الإداري المقارن، كما احتوت على مقال علمي بعنوان قضاء المظالم ونظامه في المملكة العربية السعودية، واختتم العدد بتقرير صحفي عن سيرة أول رئيس لديوان المظالم صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن - رحمه الله-.