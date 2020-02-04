6 سعوديات بين أقوى 100 سيدة أعمال

2020-02-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة بأقوى 100 سيدة أعمال استثنائية في المنطقة لعام 2020.

وتضم قائمة 2020، 23 جنسية، و22 مشاركة جديدة في 28 قطاعًا، وشملت ست سعوديات من ضمنهن رانيا النشار وسارة السحيمي ولبنى العليان وتسع مصريات، وثماني لبنانيات، وثماني عُمانيات، وتتمتع النساء البريطانيات بأعلى تمثيل بين غير العرب.

وتستند معايير القائمة على حجم الأعمال التجارية التي ترأسها هؤلاء النساء، وإنجازاتهن خلال العام الماضي، والمبادرات التي يناصرنها، وخبراتهن العملية الشاملة.

وانعكست القيادة النسائية البارزة في الشرق الأوسط على المستوى الدولي في عام 2019 عندما تضمنت قائمة فوربس لأفضل 100 امرأة في العالم ثلاث نساء من الشرق الأوسط، وإليكم أبرز 15 اسمًا في القائمة:

1- رجاء القرق، سيدة أعمال إماراتية تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.

2- رينوكا جاجيتياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك.

3- رانيا النشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية.

4- سارة السحيمي، أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية السعودية.

5- لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني ساب.

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6 -هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

7- نزهة حياة، سيدة أعمال مغربية، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

8- وضاح أحمد الخطيب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية.

9- منى يوسف المؤيد، العضو المنتدب لشركة Y.K.

10- عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية.

11- شيهانا سعد العزاز، المستشار العام والسكرتير العام لصندوق الاستثمارات العامة.

12- لمى فواز، الرئيس التنفيذي لشركة Oasis 500.

13- علياء التميمي، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار الكويتية.

14- بسمة الميمان أول سعودية تتقلد منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية.

15- سارة محمدي، الرئيس التنفيذي لشركة فاميل.

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