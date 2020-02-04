فيديو.. خطر يهدد عابري جسر التوحيد بجازان

2020-02-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم، وجود خطر يهدد المركبات العابرة لجسر التوحيد في مدينة جازان، وذلك بسبب غياب اللوحات والإشارات الضوئية التحذيرية بالمنطقة الفاصلة بين الجسر والطريق أسفل الجسر للقادمين من طريق الملك عبدالعزيز.

وقد يتسبب هذا في وقوع حوادث مرورية أو ارتطام المركبات العابرة بالرصيف الفاصل بين الجسر والطريق بأسفل الجسر، رغم افتتاح مشروع الجسر بشكل رسمي قبل أكثر من 6 أسابيع.

يأتي ذلك بعد أن لاحظ عدد من قائدي المركبات صباح اليوم وجود قمع بلاستيكي تم وضعه بمحاذاة الرصيف الفاصل بين الجسر والطريق بأسفل الجسر، مما أثار استياء قائدي المركبات من هذه الطريقة البدائية لتحذير عابري الجسر! متسائلين: أين مسؤولي إدارة مرور جازان عن الخطر الذي يتربص بالمركبات العابرة لجسر التوحيد؟

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وقال عادل الزيلعي لـ“متابعات الخليج 365”، إن مشروع جسر التوحيد تم افتتاحه قبل عدة أسابيع دون تركيب لوحات وإشارات ضوئية تحذيرية عند الأرصفة الفاصلة بين الجسر وأسفل الجسر بالاتجاهين بطريق الملك عبدالعزيز وطريق المطلع، مشيرًا إلى وقوع حادث ارتطام لمركبة من نوع فورد بالرصيف الفاصل بين الجسر وأسفل الجسر حيث تضررت أسفل المركبة بشكل كبير، وذلك بعد أيام من افتتاح الجسر.

وناشد عدد من الأهالي مسؤولي إدارة مرور جازان وأمانة المنطقة بالوقوف على الخطر الذي يهدد المركبات العابرة لجسر التوحيد، العمل على تركيب لوحات وإشارات ضوئية تحذيرية بالأرصفة الفاصلة بين الجسر وأسفل الجسر بالاتجاهين بشكل عاجل، قبل وقوع المزيد من الحوادث المرورية.

يُشار إلى أن مشروع جسر التوحيد الذي يقع في قلب مدينة جازان، وتم افتتاحه بشكل رسمي في منتصف ديسمبر الماضي، وبلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب الـ77 مليون ريال، ويربط بين طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطلع، وطريق الملك عبدالله، لتسهيل حركة مرور السيارات، وذلك بعد حدوث اختناقات مرورية متكررة قبل إزالة ميدان التوحيد وإنشاء الجسر.

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