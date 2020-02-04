شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)،فهذا المرض يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان، وهذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها.
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