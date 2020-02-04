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تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة بالرياض 

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سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)،فهذا المرض يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان، وهذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها.

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