شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية والمرور ينبه قائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والبرك والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال المع و محايل وعدد من المواقع الأخرى.
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي - بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.
كما نبه مرور المنطقة جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من هطول أمطار متفرقة ومحدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.
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