شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات الثنائية مع سفير رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء اعادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل كومان.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد بن خزيم.