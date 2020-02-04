شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات الثنائية مع سفير رومانيا والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء اعادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل كومان.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد بن خزيم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» يبحث العلاقات الثنائية مع سفير رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.