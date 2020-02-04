شكرا لقرائتكم خبر عن «المدينة الإعلامية» .. نافذة تخاطب العالم والان نبدء بالتفاصيل

• المشروع يستهدف الإبداع والتقنية والثقافة والإعلام

• يتسع لـ 1000 منشأة في التخصصات الإبداعية في التقنية والثقافة

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يأتي مشروع "المدينة الإعلامية" تأكيداً على دعم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد لمسيرة البناء والتنمية والازدهار لتحقيق المحاور الرئيسية الثلاث التي تعتمد عليها رؤية 2030 " مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، حيث يعد المشروع أكبر من مدينة متخصصة في الإعلام، لشمولية المستهدفات في الإبداع والتقنية والثقافة والإعلام، كما يطمح المشروع لأن يكون وجهة متميزة عالمياً ومتعددة اللغات بالإضافة ومركزاً إعلامياً وإبداعياً وتقنياً وثقافياً رائداً.

وقال مراقبون أن المشروع ستهدف وسائل الإعلام، وكبريات منصات التجارة الإلكترونية، وتقنيات الأقمار الصناعية، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والمشاريع الإنتاجية الواعدة والهيئات الوطنية المتخصصة في قطاع الثقافة والإعلام والتقنية والابتكار والمعرفة، وتعطي الفرصة لتطوير وتعزيز فرص النمو للشركات الواعدة الصغيرة والمتوسطة، كما أنه من المتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يتسع "المشروع" لأكثر من 1000 منشأة في التخصصات الإبداعية في التقنية والثقافة والإعلام.

وأوضحوا أن التغييرات التي حدثت في المملكة أدت إلى تحسينات واضحة لصالح تسهيل الاعمال التجارية، سيساهم في تحقيق أهداف المشروع، حيث تمتلك المملكة أرضاً صلبة في صناعة الإعلام والتقنية في دول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.