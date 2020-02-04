وفاة السفير عدنان بوسطجي في أبوجا

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2020-02-04 متابعات الخليج 365 - الرياض توفي اليوم السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي. ونعى سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي صديقه السفير بوسطجي قائلًا : ببالغ الحزن والأسى أنعى الزميل الصديق السفير عدنان بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا الذي وافته المنية هذا اليوم في أبوجا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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