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شكرا لقرائتكم كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تندفع نحو المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تشمل العراق والكويت وبعض دول الخليج
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن تنخفض درجة الحرارة في المملكة خلال الأيام المقبلة بسبب كتلة قطبية شديدة البرودة تطال عدة دول أخرى.
وقال المركز : نراقب في طقس العرب تعمق كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ستندفع نحو العراق، الكويت والسعودية وبعض دول الخليج العربي
وتابع : ستترافق مع تساقط الثلج والأمطار في شمال العراق وأجزاء من شمال وشرق المملكة والكويت.
يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.
وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة.
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