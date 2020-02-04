تعرضت حافلة معلمات، لحادث مروع بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق ” عشيرة – المحاني ” بمحافظة الطائف ، مما أدى إلى إصابة السائق ونفوق الجمل.
ووفقا لما نشره موقع “سبق” ، فقد باشرت الجهات المعنية حادث حافلة المعلمات ، وكشف شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت المعلمات والسائق من الموت المحقق بعد اصطدام الحافلة التي تقلهم ، وبدا من صور الحادث أن الجمل السائب ظهر أمام حافلة المعلمات فجأة وأصطدمت به وأخترقت رأسه الزجاج الأمامي والباب من ناحية سائق الحافلة فيما لم يلحق بالمعلمات أي أذى جراء الحادث .
فيما طالب شاهد العيان بوضع حد لمعاناتهم مع طريق ” عشيرة – المحاني ” الذي يعاني من انتشار الإبل السائبة بالإضافة إلى تهالكة ومرور الشاحانات عليه بالرغم من ضيق الطريق .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: إبل سائبة تعترض طريق حافلة معلمات مسرعة على طريق في الطائف.. والكشف عن حالتهن بعد الاصطدام المروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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