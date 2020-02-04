السماح لشركات مشروبات الطاقة بالإعلان عن منتجاتها ورعاية كافة المناسبات

وافق مجلس الوزراء على السماح لشركات مشروبات الطاقة بالإعلان عن منتجاتها ورعاية المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية. وتأتي موافقة مجلس الوزراء بالسماح لشركات الطاقة بالرعاية والإعلان عن منتجاتها، بعد أن وافق المجلس على إلغاء الفقرتين “1” و”2″ من الإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، إلا أن القرار أبقى على بقية إجراءات الحد من أضرار مشروبات الطاقة.

وتتضمن إجراءات الحد من أضرار مشروبات الطاقة، منع توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع شرائحهم العمرية، ومنع بيع مشروبات الطاقة بالمطاعم ومقاصف المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والاتصالات والأندية الرياضية حكومية وخاصة، والإلزام بكتابة تحذير على العبوة بالعربية والإنجليزية من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.

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