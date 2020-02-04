القبض على المتحرش بالمرأة داخل سوق الخماسين بوادي الدواسر

كشف مصادر، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، تمكنت من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بأحد أسواق المحافظة.

‫وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو صور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق وتحديدًا بسوق الخماسين.