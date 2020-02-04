أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن متحرش وادي الدواسر بمنطقة الرياض، والذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليه، هو مواطن عشريني.
وكانت الجهات نجحت في تحديد هوية المتحرش، والقبض عليه، وذلك عقب انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة، يوم السبت الماضي، بالقبض على شخص تحرش لفظيًّا بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعة من الشباب بسيارة تُقلهم جميعًا، وأساء للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.
وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعة من الشباب بسيارة تقلهم جميعًا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: متحرش وادي الدواسر مواطن عشريني.. والأمن يقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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