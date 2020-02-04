رئيس مجموعة «إم بي سي»: إنشاء مقر رئيسي بالمدينة الإعلامية يواكب التطورات بالمملكة

أكد رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تسعى من خلال تأسيس مقرها الرئيسي الجديد في الرياض، إلى مواكبة التطورات في المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطورة والداعمة لقطاعيْ الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.
وقال آل إبراهيم، عقب توقيع اتفاقية مع الأمير بدر بن فرحان، لتأسيس مقر للمجموعة بالمدينة الإعلامية بالرياض، إننا نعمل على تعزيز ريادتنا واستمرارها في هذا القطاع الحيوي، على امتداد المنطقة بأسرها، خصوصًا في ظل التطورات الهائلة التي نتجت وتنتُج باستمرار عن الإصلاحات والخطوات التطويرية في المملكة، منذ الإعلان عن رؤية 2030.
وكان رئيس مجلس إدارة مشروع «المدينة الإعلامية»، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقع اليوم، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع المدينة الإعلامية، التي ستكون وجهة متميزة عالميًّا ومتعددة اللغات، بالإضافة إلى كونها مركزًا إعلاميًّا وثقافيًّا وتقنيًّا رائدًا في المنطقة.
حيث وقع اتفاقيات مع مجموعة (MBC) الإعلامية، وشبكة «العربية والحدث التليفزيونية»، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG)؛ لإنشاء مقرات جديدة لها في نطاق المشروع.
كما وقع مذكرة تفاهم مع صندوق (eWTP Arabia) الاستثماري لشركة «علي كلاود» التابعة لمجموعة «علي بابا» الصينية، لتأسيس مقر إقليمي (MENA) فيها.
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