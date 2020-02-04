تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مدان بقتل مواطن ضربًا في أبها

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، قتل آخر بضربه عدة ضربات.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن «حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره» سعودي الجنسية، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

وأضاف البيان، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأشارت الداخلية، في بيانها، إلى أن الحكم أيد من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري»، اليوم الثلاثاء، بأبها بمنطقة عسير.

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وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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