مصادر «عاجل»: تعميم عدلي باستثناء المحامين من التفتيش عند دخول المحاكم

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من وزارة العدل؛ باستثناء المحامين والمحاميات من إجراءات التفتيش في الظروف العادية؛ أثناء مراجعتهم المحاكم، فيما عدا المحاكم الجزائية المتخصصة.

وذكرت المصادر، أن القرار الصادر من نائب وزير العدل سعد السيف، جرى تعميمه على كل المحاكم، وجاء بعد استفسارات وردت للوزارة من عدة محاكم بشأن خضوع المحامين والمحاميات؛ أثناء مراجعتهم المحاكم لإجراءات التفتيش.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العدل اتخذت قرارها السابق، بعد دراسة مقدمة في هذا الشأن.

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