برئاسة الملك سلمان.. «الوزراء» يجدد تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

جدد مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، تأكيد الموقف الثابت للمملكة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس وحتى الآن، تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الحلول العادلة له، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002.

وأكد مجلس الوزراء، أن المملكة تطالب دومًا بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومباردة السلام العربية 2002م، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئات تختص في الأدب والتراث والأفلام والمكتبات والنشر والترجمة والطهي والأزياء والموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والبصرية.

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