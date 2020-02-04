جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول لـ53 برنامجًا للدراسات العليا 16 فبراير

حدَّدت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، الأحد 16 فبراير، موعدًا لفتح بوابة القبول للتقديم في 53 برنامجًا للدراسات العليا، للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي؛ بمختلف كليات الجامعة.

وأفادت الجامعة، بأن التقديم يستمر حتى يوم السبت 28 فبراير لجميع المتقدمين السعوديين، ومن في حكمهم وغير السعوديين المقيمين بالمملكة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور «محمد بن عبدالعزيز العوهلي»، أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وذلك استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

وبيّن عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن اجتياز اللغة الإنجليزية TOEFL-IELETS-STEP شرطٌ للقبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه، مبينًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم، وكذلك بالنسبة للمعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها، فيلزمهم التقديم عبر البوابة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مع استيفاء الشروط المطلوبة، منوهًا بالدعم المستمر الذي تلقاه العمادة لتطوير برامجها؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمكن للراغبين الالتحاق والاطلاع على الخطط الدراسية لجميع البرامج وشروط الالتحاق بها على رابط:

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وللتقديم على البوابة، على الرابط.

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