«مدني الباحة» يدعو إلى أخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر، وذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، اليوم الثلاثاء، على المواطنين عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع .

كما دعاهم لزيارة حسابات «الدفاع المدني» على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائي، أو الاتصال بالرقم 998 المتوافر على مدار الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى السادسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها.

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