ولي العهد يوجه بإطلاق مبادرتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في «العالم السيبراني»

وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، بتبني مبادرتين كريمتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي.

وقال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال افتتاحه المنتدى الدولي للأمن السيبراني ‏الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن ولي العهد وجه بإطلاق مبادرتين، المبادرة الأولى هي مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني؛ بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأوضح أمير الرياض في كلمته، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى وذلك وفق رؤية المملكة 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف، للوصول للمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، عادًا تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تجده من دعم كبير؛ شاهدًا ونموذجًا لهذا التحديث المواكب لروح العصر ومعطياته.

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وأشار أمير الرياض إلى أن المملكة تدرك حجم التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوســع والاســتخدام الكبير للتقنيــة والاعتماد عليها في مسارات الحيـاة اليوميـة للمجتمعات وفي الطاقــة والإنتــاج الصناعــي، والخِدْمــات المصرفيــة وخِدْمــات الاتصــالات والخِدْمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي وغيرها من الخِدْمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ مـما يسـتوجب تعزيـز الأمـن السـيبراني.

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