مجموعة علي بابا: فخورن بالتواجد في المدينة الإعلامية بالرياض

أوضح العضو المنتدب في صندوق (Arabia) الاستثماري مع شركة «علي كلاود» التابعة لمجموعة «علي بابا»، جيري لي، إنه يفخر بإنشاء مقر جديد للصندوق والشركة في المدينة الإعلامية بالرياض.

وقال «جيري لي» عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الأمير بدر بن فرحان: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق، وشركة علي كلاود، التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة».

ووقع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة مشروع المدينة الإعلامية، وجيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم، لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع المدينة الإعلامية

جاء ذلك ضمن ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم، وقعها الأمير بدر بن فرحان، في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع المدينة الإعلامية، التي ستكون وجهة متميزة عالميًّا ومتعددة اللغات، بالإضافة إلى كونها مركزًا إعلاميًّا وثقافيًّا وتقنيًّا رائدًا في المنطقة.

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بالرياض.

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