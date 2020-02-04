هل ينتقل كورونا عبر سماعة الطبيب وجهاز الضغط؟.. عالم فيروسات يوضح لـ«عاجل»

أكد الباحث في علم الفيروسات الدكتور عبدالله القيسي، لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي خطورة من انتقال فيروس كورونا عبر سماعة الطبيب أو جهاز قياس الضغط في مستشفيات المملكة؛ لثلاثة أسباب.
وأوضح القيسي أن السبب الأول أن فيروس كورونا المستجد لم ينتقل إلى السعودية؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالات على الإطلاق.
وأضاف الباحث في علم الفيروسات أن السبب الثاني، هو أن الأجهزة الطبية قد تنقل بعض الأمراض، ولكن لا يوجد دليل أنها تنقل فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن السبب الثالث يتمثل في أنه لا توجد خطورة من انتقال الفيروس عمومًا في المستشفيات السعودية أو غيرها؛ نظرًا للإجراءات الصحية المتبعة.
وأوصى الدكتور القيسي، بمتابعة آخر التحديثات والتوصيات المقدمة من وزارة الصحة، لدحر الكثير من الشائعات المنتشرة حول فيروس كورونا.
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