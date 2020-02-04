السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل عميد كلية الشريعة بالأحساء ورئيس التوعية الفكرية بالكلية



الاحساء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع والشيخ الدكتور خالد بن حمد الخالدي الذي تم تعيينه رئيساً لوحدة التوعية الفكرية بالكلية.

وهنأ سمو محافظ الأحساء الدكتور الخالدي على هذه الثقة ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكداً أن هذه الوحدة مهمة بشكل كبير لتوعية الطلاب ووقايتهم من الأفكار الضالة والمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح وتأتي أهميتها في زرع قيم المواطنة الصالحة والتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وأهمية الالتفاف حول ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

وشدد سموه على أهمية البذل والعمل فيما فيه مصلحة الطلاب والمجتمع .

// انتهى //

16:53ت م

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