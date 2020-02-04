السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



سكاكا 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند .

واستمع سموه خلال اللقاء لجهود وأنشطة الرئاسة بالمنطقة ، ونبذه عن ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" الذي أطلقه سمو أمير منطقة الجوف اليوم، وينظمه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، ويشتمل على العديد من الدورات التدريبية، ومحاضرات علمية لمتخصصين في موضوعات تدعو إلى الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن، كما تفعل الرئاسة في هذا الملتقى عدداً من الوسائل التقنية المصاحبة لفعاليات الملتقى.

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بالدور المجتمعي للهيئة وجهودهم في الأمن الفكري واللحمة الوطنية.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درعاً تذكارياً ومجموعة من إصدارات الهيئة.

حضر اللقاء وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله شراحيلي، ومدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي .

//انتهى//

16:52ت م

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