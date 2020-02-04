السعودية اليوم / مفتي مملكة كمبوديا يزور الجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 10جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04فبراير 2020 م واس

استقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي في القاعة التاريخية بالجامعة اليوم سماحة مفتي عام مملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف والوفد المرافق معه.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي.

وفي بداية اللقاء رحَّب مدير الجامعة بالوفد مستعرضًا أهداف الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب من أبناء الأمة الإسلامية الذين تستقبلهم الجامعة كل عام من خلال توفير الفرص التعليمية لهم في كليات الجامعة المختلفة ومعهد تعليم اللغة العربية.

وأشاد الشيخ قمر الدين بن يوسف بما تقدمه الجامعة الإسلامية من خدمة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء الأرض. معبرًا عن اعتزازه بمخرجاتها التي تؤكد على رسالة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال.

//انتهى//

16:50ت م

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