السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين



الدمام 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، بمكتبة في ديوان الإمارة بالدمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.

ونوه سموه بما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات.

وتمنى سموه التوفيق للسفير الأمير سلطان بن أحمد بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.

من جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على استقباله.

// انتهى //

16:46ت م

0224



الدمام 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام وحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين.جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، بمكتبة في ديوان الإمارة بالدمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.ونوه سموه بما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات.وتمنى سموه التوفيق للسفير الأمير سلطان بن أحمد بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.من جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على استقباله.// انتهى //16:46ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.