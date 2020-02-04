السعودية اليوم / "الجوازات" تدعو القادمين إلى المملكة للإفصاح عن تواجدهم بجمهورية الصين الشعبية قبل أسبوعين من تاريخ وصولهم



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم .

وأكدت الجوازات على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية

// انتهى //

16:38ت م

0223



الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسدعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم .وأكدت الجوازات على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية // انتهى //16:38ت م0223

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