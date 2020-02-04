السعودية اليوم / السودان واليونيسكو يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والإنترنت



الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

وقعت السودان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" في الخرطوم اليوم اتفاقية للتعاون في مجال الاتصالات والإنترنت.

وقع عن الجانب السوداني مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد المهندس الصادق جمال الصادق، وعن اليونيسكو مساعد المدير العام لقطاع الاتصالات المهندس المعز شكشوكا.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الاتصالات والبريد؛ حيث سيتم إنشاء وحدة بيانات ضخمة ومركز للتطوير وبناء مؤشرات عالمية للإنترنت ، توفير البيانات للموارد والبحوث والدراسات الأكاديمية ، والعمل على إنشاء بوابة للبيانات المفتوحة بغرض رفع القدرات في الجهاز وزيادة الشفافية ، كما ستوفر مؤشرات جيدة للوصول لنتائج إيجابية ، ضمن مؤشرات الإنترنت العالمية، من أجل تفعيل أوجه التعاون في الاتصالات مع اليونسكو.

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16:05ت م

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