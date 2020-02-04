السعودية اليوم / أمانة الشرقية تبدأ معالجة هبوطات الشوارع باستخدام التقنيات الحديثة



الدمام 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية تجربتها الأولى في معالجة هبوطات الشوارع ، في إطار سعيها للوصول إلى أفضل الطرق في معالجة الهبوطات، جيث تسعى أمانة الشرقية باستخدام التقنيات الحديثة في إصلاح مشاكل الطرق والشوارع الرئيسة، وقد بدأت الأمانة في استخدام مواد مالئة منخفضة المقاومة Controlled Low Strength Material ( CLSM) في أعمال الدفان بالحفريات بعد تمديد الخدمات، حيث أن هذه المواد ليست خرسانة أو بديلا للخرسانة ولكنها مواد مالئة منخفضة المقاومة وتتميز بقدرتها الفائقة على التغلغل والانسيابية داخل أي قالب من الحفرية، إضافةً إلى سهولة أعمال الصب وتقليل وتوفير الوقت وعدد العمالة والمعدات في أعمال الدفان بالطرق التقليدية ، إضافة إلى توفيرها بيئة عمل آمنة تقلل من مستوى الضوضاء الناتجة عن تنفيذ أعمال الردم بالطريقة التقليدية وكذلك تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة للخدمات لاحقاً.

وأوضحت الأمانة أنه نظرًا للصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية من وجود خدمات قائمة داخل الحفرية سواء على نفس المسار أو متعارضة ومتداخلة مع الخدمات قيد التنفيذ، الأمر الذي يصعب معه تواجد المعدات اللازمة للدمك في تلك المناطق وكذلك حول غرف التفتيش، لذا تحرص الأمانة من خلال الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع للبحث المستمر في تطوير سبل علاج المشاكل التي تتعرض لها الطرق ، وذلك للحد من تكرار الهبوطات والتشققات على مسار حفريات المرافق العامة بالطرق والشوارع، التي تعد من الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.

تجدر الإشارة إلى إن الأمانة قد عملت خلال الفترة الماضية على مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العالية (JET PATCHER) "جت باتشر" ، التي وجه معالي أمين المنطقة الشرقية بضرورة البدء باستخدام هذه المعدة ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، بشكل كبير وعلى نطاق واسع ، وذلك ضمن خططها الرامية لاستخدام التقنيات الحديثة في معالجة حفر الشوارع.

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16:01ت م

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