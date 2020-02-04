السعودية اليوم / محافظ ينبع يرأس الاجتماع الثالث للمجلس المحلي في دورته الثالثة



ينبع 10جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 04فبراير 2020م واس

رأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي ، اليوم ، الاجتماع الثالث للمجلس المحلي بدورته الثالثة، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور معلا بن عليان الجابري وأعضاء المجلس من المسئولين والأهالي ، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة .

ورفع محافظ ينبع رئيس المجلس في بداية الاجتماع شكره وأعضاء المجلس لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة على ما يجده المجلس وأعماله من اهتمام ودعم ومتابعه ، مؤكدا على أهمية الخدمات الإسعافية للمواطن والمقيم.

وتضمن الاجتماع عرضاً مرئياً مقدم من إدارة إسعاف ينبع تضمن الاحتياجات والإنجازات وعدد البلاغات الواردة لمركز إسعاف ينبع خلال عام 2019م

وفي ختام الاجتماع أوصى المجلس بالعمل على استحداث وحدة أداريه تشرف على مراكز المحافظة الإسعافية والعمل على سرعة إنهاء إجراءات افتتاح مركز إسعاف ينبع النخل .

// انتهى //

15:59ت م

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