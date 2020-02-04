السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير السعودية اليوم "هدف" ويطلع على توجه الصندوق وفقا لاستراتيجيته الجديدة



الدمام 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني وعددا من قيادات الصندوق.

ونوه سموه، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية والاهتمام بها، وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني ، مؤكدًا أن الشباب السعودي مساهم فعال في تنمية الوطن بفضل ما هيأته الدولة من مرافق تعليمية وبرامج تدريبية وأن أبناء وبنات الوطن يمتلكون المهارات والقدرات التي تتطلب الصقل والتمكين .

من جهته ثمن مدير عام الصندوق لسمو أمير المنطقة الشرقية ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، وحرصٍ غير مستغرب على كل ما يهم تطوير وتنمية شباب الوطن، مشيراً الى أن الصندوق شرع في صياغة استراتيجية جديدة تركز على كثير من المسارات التطويرية، الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال .

وقدم الجعويني ، خلال اللقاء عرضا ، لعدد من برامج ومبادرات الصندوق ، تجلت في دور وشراكة الصندوق من خلال تقديم الدعم لبرامج التدريب والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوضع الراهن والتوجه الجديد للصندوق، واستعراض دور وجهود الصندوق في سوق العمل في المنطقة الشرقية، والنتائج التي تم تحقيقها.

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15:52ت م

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