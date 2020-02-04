السعودية اليوم / أمانة عسير تنجز 45 ٪ من مشروع سما أبها



أبهـا 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروع سما أبها، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لاستكمال الحدائق الغربية من المشروع عبر خطط تأهيلية تم وضعها مسبقًا, وذلك بتكلفة بلغت نحو 13.4 مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن نسبة الإنجاز بالمشروع 45%, مشيراً إلى أن المشروع يعدّ من المشروعات الحيوية التي تقوم أمانة منطقة عسير على تنفيذه ، ليكون أحد أهم روافد الترفيه والسياحة في مدينة أبها وأبرز الحدائق جاذبية لزوار وأهالي المنطقة.

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15:51ت م

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