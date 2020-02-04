السعودية اليوم / وكيل محافظة القطيف يرأس اجتماع المجلس المحلي



القطيف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس المحلي بالمحافظة جلسته الثالثة لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة اليوم ، برئاسة وكيل محافظة القطيف نائب رئيس المجلس المحلي فلاح سلمان الخالدي وذلك بمقر المحافظة بالقطيف .

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وحثهم على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها ، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسموه نائبه (حفظهما الله) .

واستعرض المجلس محاور الاجتماع التي شملت المشاريع الجاري تنفيذها لإدارة المياه ومناقشة نسب الإنجاز ،وناقش الأعضاء السبل التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المتأخرة والمتعثرة إسهاماً لتطوير الخدمات والمشاريع المنفذة في المحافظة .

وفي ختام الجلسة أكد الخالدي أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها .

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة في الجلسة لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.

// انتهى //

15:48ت م

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