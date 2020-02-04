فيديو.. ضباب وأمطار على عسير والمرور يحذر

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - عسير

هطلت اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات بلقرن، ورجال ألمع، وتنومة، والبرك، وبارق، والنماص.

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وشملت الأمطار مراكز عفراء، وعمق، وبني عمر، وبللسمر، والواديين، وعبس، والشعف، والصوالحة، وشفا بلقرن، والفرعاء، وعقبتي الصماء وضلع، ارتوت على إثرها الشعاب والأودية.

من جانبه دعا مرور منطقة عسير جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من هطول أمطار متفرقة ومحدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

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