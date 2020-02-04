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شكرا لقرائتكم فيديو.. غيوم وأمطار غزيرة على مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهدت العديد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم هطول أمطار غزيرة مسبوقة بموجة من الغيوم الكثيف والرياح الشديدة.
وقد وثقت إمارة منطقة مكة المكرمة جانبًا من الأمطار التي هطلت على ميسان اليوم الثلاثاء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، والجموم، وأضم، وميسان، والقنفذة، والعرضيات، والليث، وبحرة، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً، بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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