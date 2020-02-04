شكرا لقرائتكم خبر عن «المدينة الإعلامية» توقع 3 اتفاقيات مع "علي بابا" و"العربية والحدث" وMBC والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير بدر بن فرحان: المشروع سيكون وجهة محفزة وضمن أفضل المدن الإبداعية في العالم

• تعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لإنشاء مقر لها في المدينة

وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع "المدينة الإعلامية"، والتي ستكون وجهة متميزة عالمياً ومتعددة اللغات بالإضافة لكونها مركزاً إعلامياً وثقافياً وتقنياً رائداً في المنطقة.

ويشمل مشروع "المدينة الإعلامية"، الذي يقع في حي السفارات (غرب العاصمة الرياض)، قطاعات في الثقافة والإعلام والتقنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية، كالنشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزز وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

ويقدم المشروع خدمات متنوعة لتغطية احتياجات قطاعات الثقافة والإعلام والتقنية، كـالاستديوهات، وخدمات تمكين الثقافة، والمكاتب، والمناطق السكنية والتجارية، والضيافة، وحاضنات أعمال.

ويستهدف المشروع شبكات وسائل الإعلام في المنطقة، وكبريات منصات التجارة الإلكترونية، وتقنيات الأقمار الصناعية، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والمشاريع الإنتاجية الواعدة والهيئات الوطنية المتخصصة في قطاع الثقافة والإعلام والتقنية والابتكار والمعرفة، وتعطي الفرصة لتطوير وتعزيز فرص النمو للشركات الواعدة الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويتسع لأكثر من 1000 منشأة.

وقال سموه إن المشروع سيكون وجهة محفزة، وأن هدفها أن تكون ضمن أفضل المدن الإبداعية في العالم، و"في المملكة لدينا الإمكانات، ولدينا الرغبة للمضي قدماً نحو أهدافنا المرسومة بدعم وتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

ولفت إلى أن المواطنين السعوديين يعدون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية، إذ يسجل "اليوتيوب" مشاهدات مرتفعة جداً في المملكة، وتعد السعودية من أكبر الأسواق العالمية لـ"سناب شات"، ويشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40% من مستخدمي "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت يتصاعد نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، مؤكداً إلى أن المشروع سيشرع أبوابه لجميع المشاريع الطموحة والجادة والإبداعية.

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ووقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة "المدينة الإعلامية"، وعبدالرحمن بن حمد الراشد، رئيس مجلس تحرير شبكة العربية والحدث التلفزيونية، اليوم (الثلاثاء) في مقر المشروع بحي السفارات (غرب الرياض)، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز جديد لشبكة العربية والحدث في مشروع "المدينة الإعلامية" على عدة مراحل بهدف توسيع نشاطاتها الإقليمية.

من جهته، قال عبدالرحمن بن حمد الراشد أن مشروع المركز الجديد لشبكة العربية والحدث في الرياض سيكون مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات الإعلامية، وآخر التقنيات في مجال صناعة الأخبار والصناعة التلفزيونية والرقمية. ويعكس التوسع المزمع لشبكة العربية والحدث الأكبر في مجال المعلومات والأخبار، وسيتضمن معهداً للتدريب ومركزاً للدراسات والخدمات الإخبارية الجديدة ، والذي ينعكس إيجاباً على نشاطات الشبكة في مدينة دبي وأنحاء العالم.

وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، وقع الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي مشروع "المدينة الإعلامية"، وصالح الدويس، الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG)، اتفاقية لتأسيس مقراً رئيساً للمجموعة في مشروع "المدينة الإعلامية" في الرياض.

ووصف المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG)، الإعلان عن المشروع بـ"الخطوة الاستراتيجية والمهمة في الإعلام العربي"، معتبراً أن وجود المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG) في الحزمة الأولى من اتفاقيات التواجد في المدينة، يعطي فرصة كبيرة لتعزيز رسالة المجموعة الإعلامية، والمشاركة في مواكبة التطورات المتتالية على قطاع الإعلام والثقافة والتقنية.

وقال الرويتع إن وجود هذا المشروع يتناسب مع مكانة وحجم المملكة العربية السعودية السياسي والاقتصادي في العالم، مضيفاً "أن وجود هذا المشروع سيساهم في تطوير البيئة الإعلامية على كافة الأصعدة".

كما وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس ادارة مشروع "المدينة الإعلامية" ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" "، اتفاقية لتأسيس مقراً جديداً للمجموعة في العاصمة الرياض، ضمن مشروع "المدينة الإعلامية" الحاضنة لقطاعات الثقافة والتقنية والإعلام، وذلك بهدف مزاولة الأعمال منها، ضمن الأعوام الخمسة القادمة.

وفي هذا السياق، قال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: "تسعى المجموعة من خلال تأسيس مقرّها الجديد في الرياض، إلى مواكبة التطورات في المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطورة والداعمة لقطاعيْ الإعلام والترفيه، ومعهما صناعة المحتوى". وأضاف آل إبراهيم: "نعمل على تعزيز ريادتنا واستمرارها في هذا القطاع الحيوي، على امتداد المنطقة بأسرها، خصوصاً في ظل التطورات الهائلة التي نتجت وتنتُج باستمرار عن الإصلاحات والخطوات التطويرية في المملكة، منذ الإعلان عن رؤية 2030".

ووقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس ادارة مشروع "المدينة الإعلامية"، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع "المدينة الإعلامية" بالرياض.

وعلى هامش التوقيع، صرح السيد جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلاً "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذة المدينة الواعدة".