شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة الكهربائية بـ«ديوان المحاسبة» والان نبدء بالتفاصيل

• استبدال الإنارة التقليدية ومضخات مياه التكييف لتوفير 33% من الاستهلاك الكهربائي

تعمل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) على إعادة تأهيل مبنى الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض (البرج القديم)، وكانت الشركة قد وقعت محضر بدء الأعمال مع الديوان في رمضان الماضي 1440هـ تقوم (ترشيد) بموجبه بمراجعة الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع كفاءة الطاقة ويخفض من استهلاكها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ( ترشيد ) وليد بن عبد الله الغريري بأن الشركة قامت بعد الدراسة والتقييم بتحديد سبعة معايير للوفر؛ من أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بإنارة مرشدة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، واستبدال مضخات مياه التكييف المبردة التقليدية ذات السرعة الثابتة بأخرى ذات كفاءة عالية وسرعات متغيرة، وأيضاً استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على وحدات مناولة الهواء بأخرى ثنائية الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع كفاءتها. كما ستقوم الشركة بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى ومراوح التهوية في مواقف السيارات أوتوماتيكياً وعن بعد من خلال تركيب مستشعرات ذكية للتحكم بحسب حركة وكثافة الموظفين وحالة الجو داخلياً وخارجياً.

وأضاف الغريري بأن المساحة الإجمالية لهذا المبنى الذي يتألف من ستة طوابق تبلغ 20,340 متراً مربعاً، باستهلاك كهربائي قدره 5,478,000 كيلو واط ساعة، فيما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى 3,629,175 كيلو واط ساعة، أي توفير ما نسبته 33.75% من الاستهلاك الحالي، وهذا يساوي تفادي 1,080 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل زراعة 5,400 شجر سنوياً.