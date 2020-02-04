سهم أرامكو يغلق عند 33.85 ريال

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم عند 33.85 ريال منخفضًا بقيمة 0.10 ريال أي ما يعادل 0.29% من قيمته.

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وكان سهم أرامكو سجل عند الإغلاق السابق 33.95 وتم الافتتاح اليوم عند 33.90 وبلغ سعر سهم أرامكو الأعلى خلال جلسة اليوم 34.00 ريالًا فيما كان السعر الأدنى 33.75 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 8,067 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 934 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 7,531,164 سهم بقيمة 255,025,733.90 ريالًا.

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