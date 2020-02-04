كلية الجبيل الصناعية تطلق برنامج خلق الوظائف

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت كلية الجبيل الصناعية، بالتعاون مع الشركات الصناعية الرائدة، أمس، برنامج “خلق الوظائف”، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، ومدير عام قطاع التعليم الدكتور علي عسيري، والعديد من منسوبي وممثلي الشركات الصناعية.

ونوه مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور خالد الحربي، بدور الكلية في التعليم والتدريب لطلابها انطلاقاً من حرص حكومتنا الرشيدة “أيدها الله” على تنمية القدرات البشرية لدى الشباب، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتوطين التوظيف من خلال التدريب والتعليم لمواكبة حاجة سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية.

وأضاف أن عدد المتدربين في البرامج التدريبية بلغ 96 متدرباً بما مجموعه 3541 ساعة تدريبية، في تخصصات تقنية في الميكانيكا، الكهرباء، مفتش السلامة، الفحوصات اللاإتلافية، اللحام، وتتراوح مدتها التدريبية من سنة الى سنتين تبدأ ببرنامج مكثف للغة الإنجليزية خلال الستة شهور الأولى من البرامج.

وأكد الدكتور الحربي حرص كلية الجبيل الصناعية من خلال اتفاقية الشركات المبرمة على توقيع عقود وظيفية قبل بداية البرنامج مع المتدربين الذين تم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية من قبل ممثلي الشركات المستفيدة على مدار أسبوع كامل، لافتاً إلى أن البرنامج يقام بدعم ومبادرة من شركة سابك شريطة توقيع عقود توظيفية للمتدربين مع الشركات المشاركة في البرنامج ويستهدف خريجي المرحلة الثانوية لتزويدهم بمهارات العمل في تخصصات تقنية لتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي.

‫وفي ختام الحفل كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، الشركات المستفيدة من البرنامج وعددا من متدربي برنامج خلق الوظائف.

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